Vom roten Teppich in die eigene Praxis: Marianne Koch wird 90

Wenn man Kind ist, gibt es eigentlich nur eine Handvoll Berufe: Astronaut, Arzt, Feuerwehrmann oder -frau, Schauspieler und Musiker. Die Traumjobs eben. Nur wenige schaffen es, auch nur einer davon zu werden. Marianne Koch wurde gleich zwei davon.

Geboren wird die Münchnerin am 19. August 1931. Ärztin zu werden war schon immer ihr Traum, doch als die junge Medizinstudentin 1950 in den Semesterferien in den Filmstudios im heimischen Geiselgasteig jobbt, entwickelt sich durch Zufall eine Bilderbuchkarriere in der Filmbranche. Sie wird von Regisseur Viktor Tourjansky entdeckt: Ohne Schauspielerfahrung oder eine Ausbildung, dafür aber mit Unbekümmertheit und Improvisationstalent, besetzt er sie für seinen Film "Der Mann, der zweimal Leben wollte". Es folgen über 70 weitere Rollen.

Hollywood und Begegnung mit dem Vater

"Des Teufels General" mit Curd Jürgens macht Marianne Koch 1955 über Nacht berühmt. Danach bekommt sie so viele Rollenangebote, dass sie ihr Studium vorübergehend aufgibt. Sie dreht mit O.W. Fischer oder Heinz Rühmann. Wagt den Sprung nach Hollywood und spielt 1964 an Clint Eastwoods Seite in "Für eine Handvoll Dollar". In den USA lernt sie erst Mitte 30 ihren leiblichen Vater kennen, den jüdischen Arzt Rudolf Schindler, der wegen des Nazi-Regimes nach Amerika fliehen musste. Nach einer kurzen Zeit in den USA kehren sie 1965 gemeinsam nach Deutschland zurück. Schindler heiratet Kochs Mutter Mathilde, doch stirbt nur drei Jahre später.