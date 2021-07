"Herman ze German" Jürgen Herrmann

Spitznamen: "Atze" und "Herman ze German"

28. September 1943

Geboren in Templin, aufgewachsen in Berlin

1949 bis 1962

Mittlere Reife und Ausbildung als Großhandelskaufmann

1963

Umzug nach München und DJ in der Diskothek "Big Apple" in der Leopoldstraße

1970 bis 1974

Freier Mitarbeiter beim Jugendfunk des BR und Moderator von "Club 16"

1971 bis 1977

Freier Mitarbeiter bei der Abteilung Leichte Musik

1977 bis 2006

Festangestellter Programmgestalter, Moderator und Musikredakteur in der Abteilung Leichte Musik

"Pop Club", "Club 15", "Rockit", "Meet the Beat", "Nachtrock", "Songbook", "Mr. Music" und "Classic Rock"

1992 bis 1998

Moderator und Koordinator der "ARD-Popnacht" auf Bayern 3

1998 bis 2006

Moderator von "Nightlife mit Classic Rock" (Bayern 3) und "Phono-Shop" (Bayern 2)

2013 bis 2015

Moderation im"Bayern 3-Kultabend"