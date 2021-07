US-Besatzungsoffizier Nr. 7 bei Radio München Georg Stefan Troller

10.12.1921

Geboren in Wien

1938 bis 1941

Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich Emigration in die Tschechoslowakei, Frankreich, USA

1941 bis 1943

Diverse Berufe in New York, u.a. Buchbinder

1943 bis 1945

Amerikanischer Soldat im Zweiten Weltkrieg in Italien, Frankreich, Deutschland

1945 bis 1946

Amerikanischer Besatzungssoldat in München bei Radio München

1946 bis 1951

Studium der Anglistik und Theaterwissenschaften in den USA, Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft in Paris

1951 bis 1962

Pariser Korrespondent für verschiedene Rundfunkanstalten in Kanada, Österreich, Deutschland; seit 1957 zusätzlich Fernseharbeit

1962 bis 1971

Produzent der Sendung "Pariser Journal“ (WDR) für die ARD, daneben diverse Fernsehfeatures

1971 bis 1986

Sonderkorrespondent des ZDF in Paris: Produzent und Autor der Reihe "Personenbeschreibung", daneben diverse Fernsehfeatures

1988

Veröffentlichung seiner Autobiographie "Selbstbeschreibung“

1990er Jahre

Drehbuchautor von Dokumentarfilmen u.a. "Unter Deutschen – Eindrücke aus einem fremden Land"

2003 bis 2008

Veröffentlichung mehrerer Arbeiten zur Kulturgeschichte und ihren bedeutenden Persönlichkeiten