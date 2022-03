Zum 65. Mal Glocken läuten die Weihnacht ein

"Draußen war es dunkel und still. Es war Heiligabend. Ich war ganz aufgeregt: Was bringt mir das Christkind? Ich stand mit meinen Eltern in der Stub'n vor dem Radio. Im Bayerischen Rundfunk lief 'Glocken läuten die Weihnacht ein'. Ein andächtiger Moment, fast magisch. Natürlich wusste ich, wenn die Sendung vorbei ist, gibt's Geschenke," erinnert sich Georg Impler. Heute produziert er die Weihnachtssendung selbst, die ihn schon als Bub fasziniert hat. Impler ist Redakteur des Zwölfuhrläutens beim Bayerischen Rundfunk.

"Ich bin ein tönend Erz ..."

Tradition fortgeführt, Konzept überarbeitet

Redakteur Georg Impler

"Wenn man einen thematischen Bogen spannt, lässt sich viel mehr transportieren. Mein erstes Weihnachtsläuten 2005 war 60 Jahre nach Kriegsende und so ließ ich in der Sendung berühmte deutsche Geläute erklingen, die zur ersten Friedensweihnacht stumm bleiben mussten: beispielsweise die Frauenkirche in Dresden, den Kiliansdom in Würzburg, auch St. Margaret in München-Sendling. Ich habe erzählt, wie es diesen Glocken im Krieg ergangen ist." Im Jahr darauf war Mozartjahr. Impler ließ in der Sendung alle Glocken ertönen, die Mozart auf seinen Reisen am Heiligabend gehört haben muss und die noch genauso klingen wie damals. 2009 – 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer – waren es die großen Dome der ehemaligen DDR. In diesem Jahr sind es die mächtigsten Glocken der höchsten Türme, die am Heiligabend um 19 Uhr auf Bayern 1 erklingen, wie beispielsweise aus Landshut, Köln, Ulm und Wien. Und für nächstes Jahr begibt sich Georg Impler auf die Spuren der Romanik.