Prof. Spanner-Ulmer Stimmt die Chemie, funktioniert auch die Technik

Neue Aufgabe

Was sehen Sie als große Herausforderung Ihrer neuen Aufgabe beim Bayerischen Rundfunk?

Wir erleben im Bereich der Medien eine rasante technische Fortentwicklung, zum Beispiel mit neuen, mobilen Kommunikationsformen, technischen Standards und veränderten Nutzungsgewohnheiten der Bürger. Da fast jeder Jugendliche in sozialen Netzwerken aktiv ist, ändert sich unweigerlich auch die Form, wie eine Gesellschaft miteinander kommuniziert. In diesem unvorhersehbaren, ständig bewegten Umfeld muss ein Sender seinen Platz neu definieren und auch behaupten. Meine Aufgabe wird es sein, dafür die technischen Voraussetzungen zu schaffen.

Auch der trimediale Umbau des Senders, das Zusammenwachsen der redaktionellen Kompetenzfelder, hängt mit dieser Entwicklung zusammen. Dies ist eine enorme Herausforderung für den gesamten BR. Es gilt die passende Technik zu finden, die den Umbrüchen am Markt, aber auch den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht wird.

Beim Konvergenzprozess von Hörfunk, Fernsehen und Online wird meine größte Aufgabe sein, die Mitarbeiter mitzunehmen. Es muss klar kommuniziert werden: Was sind die nächsten Schritte, was müssen wir gemeinsam tun, was ist der gemeinsame Nutzen, wo muss die Qualifizierung angepasst werden? Alle, die davon betroffen sind, müssen mit einbezogen werden, damit dieser Prozess unser gemeinsamer Prozess ist. So wurden die bisherigen Aktivitäten bereits gestartet und so werden wir sie gemeinsam fortführen. Der Mensch ist der Maßstab! Die Technik dient dem Menschen und nicht umgekehrt!