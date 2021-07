BR-Rundfunkrat Neue Direktorin für Produktion und Technik

Der BR-Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am 29. September, der Berufung von Prof. Dr. Dr. Birgit Spanner-Ulmer (49) zur Direktorin der Produktions- und Technikdirektion zugestimmt. Sie folgt Herbert Tillmann, der in den Ruhestand geht, und übernimmt das Amt am 1. Februar 2012.