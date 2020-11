Bettina Reitz Die Frau für außergewöhnliche Stoffe

Ausbildung und Beruf

Studium mit Magisterabschluss in Germanistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften und Psychologie an der Universität Frankfurt

Im Anschluss Autorin, Redakteurin, Produzentin und Regieassistentin für verschiedene Filmproduktionen und Sender

1988–1990 Redakteurin beim HR

1991–1997 Fernseh- und Kinoredakteurin in der Hauptredaktion Fernsehspiel des ZDF

1998 Projektleiterin First Movie im Bayerischen Filmzentrum in München

1999–2002 Gründungsmitglied und Produzentin bei der Produktionsfirma TeamWorx Television & Film GmbH

2002 Berufung in die Kommission für Filmförderung beim Bundeskulturministerium

2003 Berufung in den Vergabeausschuss des FilmFernsehFonds Bayern

2003–2011 Leiterin des Programmbereichs Spiel-Film-Serie beim Bayerischen Rundfunk

2011–2012 Geschäftsführerin der Degeto Film GmbH

Ab 1. Juni 2012: Fernsehdirektorin des BR

Bettina Reitz ist u.a. Gastdozentin an der Hochschule für Film und Fernsehen in München, im Fachbeirat der Filmakademie Ludwigsburg, Kuratoriumsmitglied der TU München sowie in verschiedenen Aufsichtsräten und Programmbeiräten.