Rundfunkrat Bettina Reitz zur Direktorin des Bayerischen Fernsehens berufen

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 8. Dezember 2011 der Berufung von Bettina Reitz (49) als Fernsehdirektorin des Bayerischen Rundfunks zugestimmt. Ihr Vertrag beginnt am 1. Juni 2012 und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Bettina Reitz tritt damit die Nachfolge von Fernsehdirektor Prof. Dr. Gerhard Fuchs an, der am 31. Mai 2012 in den Ruhestand geht.