Bettina Reitz Bald wieder Dahoam

Ausgezeichnete TV-Filme

In dieser Zeit bewies Reitz immer wieder ihr Gespür für herausragende Filmstoffe und bereicherte das Programm des Bayerischen Fernsehens und der ARD mit einer beeindruckenden Vielfalt an Filmen und Serien. Die von ihr betreuten oder in ihrem Programmbereich verantworteten Produktionen holten so ziemlich alles an Preisen, was die Branche zu vergeben hat: So wurde Rainer Kaufmanns TV-Drama "Maria letzte Reise" oder Dominik Grafs "Polizeiruf 110: Der scharlachrote Engel" ebenso mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wie die Vorabendserie im Ersten "Türkisch für Anfänger".