WM-Generalprobe verpatzt Deutschland verliert gegen Sambia

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat die Generalprobe vor der WM in Neuseeland und Australien verpatzt. Das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg verlor in Fürth mit 2:3 gegen Sambia. In der dreizehnminütigen Nachspielzeit fielen drei Tore.