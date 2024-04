BR24Sport "Am Ende nichts zu machen, ist auch falsch" - Felix Loch über gesellschaftliches Engagement · "Pizza & Pommes" | Podcast mit Felix Neureuther

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Gesellschaftliches Engagement geht in Deutschland drastisch zurück. In der neuen Folge des BR24Sport-Podcasts "Pizza & Pommes" ist Rodler Felix Loch zu Gast. Er ist Initiator der Hilfsorganisation "Athletes for Ukraine" und erklärt, wie viel es einem gibt, zu helfen.