BR24Sport-Interview Hoeneß exklusiv - FC Bayern, Alonso, Nagelsmann, DFL & Co.

FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Gespräch mit BR24Sport-Reporter Thomas Klinger: Wie sieht er den FC Bayern in der Zukunft? Wer wird neuer Cheftrainer? Was sagt er zum DFB? Was sagt er zum Investorenchaos bei der DFL? Diese Themen und mehr im BR24Sport-Exklusivinterview.