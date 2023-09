FC Bayern FC Bayern enthüllt Denkmal für Gerd Müller vor Münchner Arena

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der "Bomber" in Bronze: Der FC Bayern hat ein Denkmal für seine Torjäger-Legende Gerd Müller enthüllt. Die 2021 verstorbene Ikone steht in 1,5-facher Lebensgröße künftig vor der Münchner Arena - in seiner unvergleichlichen Jubelpose.