Fußball-Bundesliga Bayerns Meister-Konferenz auf Bayerisch

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Was war das für ein Meisterschafts-Drama am letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Der FC Bayern München setzt sich am Ende punktgleich gegen Borussia Dortmund durch. BR24Sport-Komenntator Johannes Kirchmeier hat die Konferenz auf Bayerisch nachkommentiert.