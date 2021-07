Ein Mosaik von Einflussfaktoren Ursachen für Essstörungen

Biologische Faktoren

Das Risiko, an einer Essstörung zu erkranken, ist zu mindestens 50 Prozent erblich bedingt. Das bedeutet nicht, dass jeder, der diese Gene in sich trägt, zwangsläufig eine Essstörung entwickelt. Aber eine genetische Vorbelastung macht Betroffene anfälliger, unter Belastung oder wenn weitere Faktoren hinzukommen, mit einer Essstörung zu reagieren.

Familiäre Faktoren

Es gibt nicht die eine typische "Essstörungsfamilie", sondern viele mögliche familiäre Konstellationen. Am einen Ende des Kontinuums steht die klassische "Bilderbuchfamilie" mit einem starken Familienzusammenhalt und einem großen Harmoniebedürfnis. Die Mitglieder vermeiden tendenziell Konflikte und unterdrücken Gefühle, weil sie ein gutes Bild nach außen abgeben möchten. Oft spielt in diesen Familien Leistung eine wichtige Rolle.

Am anderen Ende des Kontinuums befinden sich brüchige Familien, in denen die Eltern selbst sehr belastet sind, vielleicht sogar an psychischen Störungen leiden. Diese Familien tragen Streitigkeiten häufig intensiv und gefühlsbetont aus. Konflikte und emotionale Belastungen in Familien könnten auch durch die Erkrankung des Kindes ausgelöst werden – hier sind Ursache und Wirkung oft schwer zu trennen.