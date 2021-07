Wege aus der Krankheit Therapieoptionen bei Essstörungen

Menschen mit einer Essstörung versuchen oftmals eine Zeit lang, alleine einen Weg aus der Krankheit zu finden. Nicht selten dauert es daher eine ganze Weile, bis Betroffene sich Hilfe von außen suchen oder von ihrem Umfeld dazu angeregt werden, etwas zu unternehmen. Anlass dafür können unter anderem körperliche Beschwerden sein. Bei Magersucht und Bulimie befindet sich der Körper in einem Mangelzustand, der alle Organsysteme des Körpers nachhaltig schädigen kann.

"Der Körper hält diesen Mangelzustand leider relativ lange durch. Er kann aber auch sehr plötzlich den Dienst versagen – ohne große Vorankündigung – zum Beispiel in Form von Organversagen. Deswegen ist eine möglichst frühe Behandlung so wichtig."

Klassische Psychotherapie

Da es für die Behandlung von Essstörungen keine geeigneten Medikamente gibt, ist eine Psychotherapie das erste Mittel der Wahl, als Einzel-, vor allem aber auch als Gruppentherapie. Therapiegruppen haben den Vorteil, dass die Betroffenen sich austauschen, spiegeln und gegenseitig auf ihrem Weg unterstützen können. In der Psychotherapie erarbeiten sie ein Erklärungsmodell für ihre Erkrankung und suchen individuell nach Lösungen.

"Die Essstörung ist für viele Patientinnen und Patienten ein Versuch, mit bestimmten Belastungen im Leben fertig zu werden. In der Therapie fragen sie sich: Wie schaffe ich das auch ohne Essstörung? Das ist manchmal herausfordernd, aber letztlich macht es sie viel freier und gibt ihrem Leben eine ganz andere Qualität."

Vor allem bei minderjährigen Patientinnen und Patienten werden die Familien in die Therapie einbezogen. So können die Eltern den Genesungsprozess aktiv begleiten.Geschwister von Betroffenen sollten ermutig werden, ihr eigenes Leben so frei und unbeschwert wie möglich weiterzuleben.