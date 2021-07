Erste Schritte aus der Essstörung Anlaufstellen für Betroffene und Angehörige

Die meisten Kinder und Jugendlichen mit einer Essstörung profitieren – zumindest zu Beginn der Behandlung – von einer intensiven Therapie in einer (teil)stationären Einrichtung oder in einer Wohngruppe. Wesentliche Vorzüge der stationären Behandlung sind regelmäßige gemeinsame Mahlzeiten mit anderen Betroffenen oder Therapeuten und tägliche Therapieangebote.

Beratungsstellen unterstützen und vermitteln weiter

Viele Beratungsstellen bieten selbst ambulante Gruppen oder Ernährungsberatung an. Je nach Einzelfall vermitteln sie Betroffene weiter an Kliniken, Therapiezentren oder therapeutische Wohngruppen.

Beratungsangebote existieren in vielen bayerischen Städten. Die Münchner Anlaufstellen beraten aber auch bayernweit oder vermitteln Betroffene an entsprechende Stellen vor Ort weiter. Häufig gibt es auch in Sucht-, Familien- oder Erziehungsberatungsstellen spezialisierte Ansprechpartner für das Thema Essstörungen.

Hilfe-Suchende können sich darüber hinaus direkt an Einrichtungen oder Kliniken wenden. Das Therapie-Centrum für Essstörungen (TCE) in München bietet unter anderem die Möglichkeit an, Fragen direkt an Patientinnen und Patienten des TCE zu stellen. Eine Antwort erhält man dann nicht von Therapeuten, sondern von Betroffenen.