Die häufigsten Essstörungsbilder Magersucht, Bulimie und Binge-Eating-Störung

Viele Eltern glauben, Essstörungen seien ausschließlich ein Problem in der Pubertät und im jungen Erwachsenalter. Dabei können Essstörungen bereits bei Kindern unter 11 Jahren auftreten. Lediglich bulimisches Verhalten kommt im vorpubertären Alter eher selten vor. Formen der Magersucht mit typischen oder auch untypischen Symptomen werden jedoch auch bei jüngeren Kindern beobachtet.

Magersucht (Anorexie)

Viele Patientinnen und Patienten leiden darüber hinaus an einer Körperschema- oder Körperbildstörung: Sie nehmen den eigenen Körper verzerrt wahr. Bei zahlreichen weiblichen Betroffenen bleibt die Monatsblutung aus. Die Unterernährung versetzt den Körper in einen Mangelzustand, in dem alle Reserven für die Selbsterhaltung benötigt werden. Eine Schwangerschaft würde den Organismus über die Maßen belasten.