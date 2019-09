Veränderungen Sexualität im Alter ist anders

"Wir empfehlen, miteinander zu reden. Richtig zu reden. Viele Paare sind nicht mehr wirklich in Kontakt und leben nebeneinander her. Wenn ich mich dagegen richtig austauschen kann, bleibt es spannend. Dann erfahre ich, wie der andere Dinge erlebt und wie er sich fühlt. Dann hat man noch eine weitere Ebene, die verbindet, außer dem öden Alltagsleben mit all seinen Wiederholungen. Und das hilft zu einem erfüllten Sexleben."