Playlist Ann-Kathrin Mittelstraß

Mittwoch, 01. März 2023

Acid.Milch&Honig

Netzwerksong

-

Yves Tumor

Heaven Surrounds Us Lika A Hood

Album: Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)

Ben Kweller

On My Way

Album: On My Way

ZEV

How I Am

-

Susanne Sundfør

Alyosha

Album: Blòmi

Algiers

Irreversible Damage feat. Zack de la Rocha

Album: Shook

DIÄT

Schadenfreude

Album: Positive Energy

Mega Bog

The Clown

Album: End of Everything

Jayda G

Circle Back Around

Album: Guy