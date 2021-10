Playlist Roderich Fabian

Sonntag, 10. Oktober 2021

Allegorist

Dark Forces (Robot Koch Rework)

Disillusion Echoes

Suuns

The Trilogy

Album: The Witness

Amon Tobin

Rosies

Album: How do you live

Boys Noize

Close

Richard Dawson

Jogging

Album: 2020

Amon Tobin

Chronic Tronic

Album: How do you live

Temptations

Papa was a Rolling Stone

Tirzah

Hive Mind

Amon Tobin

Hey Blondie

Album: How do you live

Mira Calix

There’s always a Girl with a Secret

Low

White Horses

Album: Hey What

Amon Tobin

El Wraith

Album: How do you live

Badbadnotgood

Beside April

Album: Talk Memory