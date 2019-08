Download-Service Einsatz im Unterricht

Vorarbeit

Aktivierung von Wissen

Damit die Schüler Erasmus von Rotterdam sowohl historisch als auch philosophisch-theologisch richtig einordnen können, ist es notwendig, Grundkenntnisse über die Reformation und den Humanismus zu aktivieren. Dazu wird die Folie (Arbeitsblatt 1) aufgelegt, in deren Mitte die Jahreszahl 1500 steht. Er fordert die Schüler auf mitzuteilen, was sie über diese Zeit um 1500 wissen. Die Äußerungen werden in Form eines Mindmaps notiert. Anhand der gefundenen Stichwörter wird im Klassegespräch ein Bild der Zeit skizziert. Auftauchende Wissenslücken werden vom Lehrer ergänzt.

Arbeitsblatt 1: Folie Die Folie mit der Jahreszahl 1500 wird als Impulsgeber aufgelegt. Alternativ kann die Zahl auch an die Tafel geschrieben werden. zum Download Arbeitsblatt 1: Folie []

Einsatz im Unterricht

Bildimpuls

Ein Porträt von Erasmus von Rotterdam wird an die Wand projiziert und führt ihn als den bedeutendsten Humanisten nördlich der Alpen ein. Die Schüler beschreiben ihren Eindruck von diesem Mann. Der Lehrer fordert sie heraus zu fantasieren, basierend auf dem vorhin entworfenen Bild der Zeit, was dieser Gelehrte wohl gemacht hat, wie er zu den Problemen seiner Zeit stand usw. Das Geäußerte wird vom Lehrer an der Tafel unter “Eindruck” festgehalten. Nun sollen die Vorstellungen der Schüler durch das Hörspiel überprüft werden.

Arbeitsauftrag

Es werden drei Gruppen gebildet, die unterschiedliche Arbeitsaufträge erhalten. Die erste Gruppe soll alles notieren, was allgemein über das Leben und Schaffen von Erasmus gesagt wird. Die zweite konzentriert sich auf dessen Einstellung zu Luther und zur Reformation. Die dritte Gruppe schließlich versucht herauszufinden, was einen Humanisten kennzeichnet.

Hören

Die Schüler füllen je nach Auftrag das Arbeitsblatt 2 aus. Um das Mitschreiben zu erleichtern, wird die Sendung zwei Mal unterbrochen.

Arbeitsblatt 2: Hörauftrag Die Schüler werden in drei Gruppen eingeteilt, die je eine der Fragen stichwortartig während des Anhörens beantworten. Das Notierte wird dann in der Klasse besprochen, verbessert und ergänzt. zum Download Arbeitsblatt 2: Hörauftrag []

Besprechung

Im Klassengespräch werden Fragen zum Gehörten geklärt und die Notizen besprochen. Die Schüler korrigieren ihre Aufzeichnungen und ergänzen die Ergebnisse der anderen Gruppen.

Nacharbeit

Vertiefung

Die Schüler schreiben selber ein "Lob der Torheit"und tragen es in der Klasse vor.

Arbeitsblatt 3: Ich, Erasmus von Rotterdam Die Schüler stellen sich vor, Erasmus in der heutigen Zeit zu sein und schreiben für ihn, er ist leider verhindert, ein neues "Lob der Torheit”. Dabei greifen sie Dinge und Erlebnisse aus ihrem Alltag auf. zum Download Arbeitsblatt 3: Ich, Erasmus von Rotterdam []