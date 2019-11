Fragile Lebensräume Glossar

Antike

lateinisch antiquus = altertümlich. Gemeint ist das griechisch-römische Altertum von etwa 800 v. Chr. bis 600 n. Chr.

Endosymbiose

griechisch endon = innen. Symbioseart, bei der einer der beiden Partner im Körper des anderen lebt. Beispiel: Algen im Gewebe der Korallen.

Fränkischer Jura

Gebirgszug in Nordbayern, auch Fränkische Alb genannt

Fragmentierung

lateinisch fragmentum = das (Bruch-)Stück. Gemeint ist die Zerlegung in Einzelteile.

Great Barrier Reef

Größtes Korallenriff der Welt und Heimat von vielen Meerestieren. Liegt vor der Ostküste Australiens und ist rund 345.000 Quadratkilometer groß. Im Jahr 1981 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt.

Heart Reef

Herzförmiges Korallenriff, nur etwa 20 Meter breit. Teil des Great Barrier Reefs, liegt vor der Ostküste des australischen Bundesstaates Queensland.

Jungfernfische

Auch Riffbarsche genannt. Viele Arten sind bunt gefärbt. Beispiel: Clownfische, bekannt aus dem Animationsfilm "Findet Nemo".

Korallen

Wirbellose Meerestiere, die zum Stamm der Nesseltiere gehören. Bilden riesige Kolonien aus; Einzeltiere werden Polypen genannt. Beispiele: Röhren-, Stein- und Weichkorallen.

Korallenblüte

Die geschlechtliche Vermehrung, auch Korallenlaiche genannt. Sie findet nur einmal im Jahr statt. Dabei geben die Korallen Ei- und Spermienzellen in das Wasser ab. Wurde ein Ei befruchtet, entwickelt sich daraus eine Planula-Larve.

Lagune

flacher Stausee, durch eine Sandbank oder ein Riff vom offenen Meer abgetrennt

Languste

Großer Seekrebs mit zwei langen Fühlern und einem kaum ausgeprägten Scherenpaar. Lebensraum: felsige Küstenzonen.

Nesseltiere

Wirbellose Tiere, die hauptsächlich im Meer leben und Nesselzellen besitzen. Beispiele: Korallen, Seeanemonen, portugiesische Galeere und Quallen.

Papua Neuguinea

Inselstaat nördlich von Australien. Umfasst den östlichen Teil der Insel Neuguinea und mehrere vorgelagerte Inseln im Pazifik.

Photosynthese

griechisch photos = Licht, synthesis = Aufbau, Zusammensetzung. Die Umwandlung von Kohlendioxid und Wasser in Sauerstoff und Zucker, mit Hilfe von Blattgrün und Sonnenlicht.

Plankton

alle Tiere und Pflanzen, die im Wasser frei umher schweben und auf passives Driften angewiesen sind. Beispiele: Bakterien, Algen, Quallen

Planula

griechisch planos = umherirrend. Freischwimmende Wimpernlarve bei den Nesseltieren. Nachdem sie sich auf geeignetem Untergrund festgesetzt hat, entwickelt sie sich zum Polypen weiter.

Polyp

griechisch polypus = vielfüßig. Entwicklungsstadium bei den Nesseltieren. Hohltier mit Mund und Tentakeln, häufig festsitzend. Tritt oft in großen Kolonien auf.

Portugiesische Galeere

Bläulich schimmerndes Nesseltier, hochgiftig. Kann bei Hautkontakt einen allergischen Schock auslösen. Sieht äußerlich einer Qualle ähnlich – besteht aber aus vielen Einzelpolypen, von denen jeder eine spezielle Aufgabe hat.

Queensland

Bundesstaat im Nordosten Australiens, Hauptstadt ist Brisbane

Riff

Langgestreckte, schmale Erhebung auf dem Meeresboden. Es gibt Felsen-, Sand- oder auch Korallenriffe.

Sklero

griechisch skleros = hart, sklerose = Verhärtung (durch Kalk).

Symbiose

griechisch sym = zusammen. Das ständige Zusammenleben von verschiedenen Lebensformen – eine Partnerschaft, die für beide vorteilhaft ist.

Tentakel

bewegliche Tast- und Fangarme bei Nesseltieren

UNESCO

Abkürzung für United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Organ der Vereinten Nationen (UN) für Erziehung, Wissenschaft und Kultur.

Wendekreis, südlicher

Breitenkreis, der 2.600 Kilometer südlich des Äquators verläuft