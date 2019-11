Download-Service Einsatz im Unterricht

Vorarbeit

Vorbereitung

Für die Unterrichtsdiskussion ist es hilfreich, wenn sich jede Schülerin, jeder Schüler im Vorfeld kurz über Picasso informiert und sein Lieblingswerk (Bild, Plastik o.ä. mit Entstehungsjahr) als Ausdruck mitbringt.

Impuls: Veränderung macht stark

Die Schülerinnen und Schüler überlegen, ob bzw. wann sie selbst ihr Leben schon einmal positiv verändert haben, ob es ihnen schon einmal gelungen ist, eine Wende herbeizuführen, etwas völlig Neues zu machen. Gemeinsam oder in Gruppen reflektiert die Klasse über Persönlichkeiten, die oft Neuland betreten oder ihr Leben komplett geändert haben. Vielleicht gibt es auch Beispiele aus dem persönlichen Umfeld der Schülerinnen und Schüler.

Thema

Entwicklung ohne Stillstand: Was treibt einen Menschen, sich ständig weiter zu entwickeln?

Diskussion

Was treibt einen Menschen, sich ständig weiter zu entwickeln? Spielen äußere Faktoren eine Rolle? Kann es persönliche Fortschritte aus Überlegung oder nur unwillkürlich geben? Im Kindesalter ist die fortwährende Veränderung und Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Motor der Entwicklung. Wie sieht es bei Erwachsenen aus?

Einsatz im Unterricht

Der Beitrag "Pablo Picasso - Genie des Wandels" wird gemeinsam angehört. Die Schülerinnen und Schüler notieren auf dem Arbeitsblatt 1 welche wichtigen Wendepunkte es in Picassos Leben gegeben hat:

Zeitstrahl

Gemeinsam werden die Notizen der Schülerinnen und Schüler verglichen ihre. Die mitgebrachten Reproduktionen werden (ungefähr) einer bestimmten Zeit/Periode zugeordnet und in der Reihenfolge ihrer Entstehung (an einer Wandzeitung, einer Leine o.ä.) angeordnet. Die Schülerinnen und Schüler versuchen Brüche und/oder Übergänge zu markieren und an geschichtlichen Ereignissen oder persönlichen Umbruchsituationen festzumachen. Vermutungen über Bildaussagen unterstützen die Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit dem Thema.

Kreuzworträtsel Zur spielerischen Wiederholung und Vertiefung dient das Kreuzworträtsel, das gemeinsam gelöst wird: zum Download Arbeitsblatt 2: Kreuzworträtsel [Ethik und Philosophie]

Nacharbeit

Ergebnissicherung

Die Schüler tragen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen:

- Welchen Stellenwert hatte die Kunst in Picassos Leben?

- Was meint Daniel-Henry Kahnweiler damit, dass Picasso nur in der Gegenwart gelebt habe?

- Korrespondieren Picassos Entwicklungen mit äußeren Ereignissen?

- Hat sich Picasso auf Kosten anderer entwickelt? Was sind die Schattenseiten seines Ruhms?

Projekt: Recherche

Was wissen die Mitschüler/Lehrer/Eltern über Picasso? Wie bewerten sie seine Lebensleistung und seine hervorstechenden Eigenschaften? Die Schüler machen eine Umfrage.