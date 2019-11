Pablo Picasso Links & Literatur

Entgegen allen Erwartungen sind substantielle Seiten zu Picasso im Internet selten, so als wage man sich immer nur in Aspekten an den Groß-Künstler. Hervorragende Texte zu solchen Teil-Aspekten liefert die umfangreiche und kostenlos zugängliche Datenbank der Wochenzeitung "Die Zeit". Etwa der Bericht zum 70. Geburtstag Picassos von 1951: