Die Notstandsgesetze Das Thema

"Der Notstand ist die Stunde der Exekutive."

Die große Koalition und die Opposition

Im gleichen Jahr 1966 wurde die große Koalition aus CDU/CSU und SPD gebildet; die kleine FDP war die einzige Oppositionspartei. Deshalb entstand eine Außerparlamentarische Opposition (APO), die von den Universitäten ausging und verschiedene gesellschaftliche Kräfte bündelte, vor allem gegen das Projekt der Notstandsgesetze. Studenten, Künstler, Gewerkschafter und Intellektuelle fürchteten um die bürgerlichen Grundrechte und die demokratische Verfassung. Hatte doch Hitler mit Hilfe des Notverordnungsartikels in der Weimarer Reichsverfassung die Grundrechte und die demokratische Ordnung selbst beseitigt. Mit verschiedenen Formen des Protestes, Demonstrationen, Kundgebungen, Sit-ins, Go-ins, Teach-ins wurde die Kritik bis in den Bundestag getragen. Der Schriftsteller Heinrich Böll sprach auf der bis dahin größten Demonstration in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mit 60 000 Menschen. Am 16. Mai 1968 wurden die Notstandsgesetze trotzdem beschlossen.