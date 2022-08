Die Notstandsgesetze Glossar

Alliierte Der Begriff taucht zum ersten Mal auf in den Befreiungskriegen 1813/14 im Kampf der Verbündeten gegen Napoleon; im Ersten und Zweiten Weltkrieg werden damit die gegen das Deutsche Reich verbündeten Mächte bezeichnet.

Bereitschaftspolizei Kasernierte Polizeieinheit, die für größere Einsätze bestimmt ist und in der die Ausbildung des Polizeinachwuchses erfolgt.

Besatzungsstatut Nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes (Verfassung der Bundesrepublik Deutschland) 1949 regelt das Statut vom 21.9.1949 das Besatzungsrecht der westlichen Mächte, wie Kontrolle des Außenhandels, der Außenpolitik u.a.; 1955 wird das Besatzungsstatut aufgehoben.

Bundeskanzler Der Leiter des Bundeskabinetts, also der deutsche Regierungschef.

Campus Vom lateinischen campus (freier Platz, Fläche), bezeichnet besonders in angelsächsischen Staaten das Universitätsgelände.

CDU Abkürzung für "Christlich-Demokratische Union Deutschlands", 1945 in allen vier Besatzungszonen aus dem Gedanken gegründet, die beiden christlichen Konfessionen zu vereinen.

Diktatur Die uneingeschränkte Herrschaft einer Person oder einer Gruppe über einen Staat.

Exekutive Aus dem Lat. exsequi= ausführen. In einem Staat die ausführende oder vollziehende Gewalt: Regierung und Verwaltung.

Gesetzesinitiative Bedeutet, Gesetzesvorlagen in einem Parlament einzubringen. Gesetzesvorlagen sind Entwürfe für neue Gesetze und für die Änderung oder Aufhebung von Gesetzen. Das Recht der Gesetzesinitiative haben in der Bundesrepublik Deutschland der Bundestag, die Bundesregierung und der Bundesrat.

Gewerkschaften Vereinigungen von Arbeitnehmern, welche die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber den Arbeitgebern und gegenüber dem Staat vertreten. In der Bundesrepublik sind die Einzelgewerkschaften im DGB, dem Deutschen Gewerkschaftsbund, zusammengeschlossen.

Go-in Aus dem Engl. to go = gehen. Das demonstrative Eindringen z.B. in Parlamentssitzungen, Universitätsvorlesungen und Versammlungen, um eine Diskussion zu erzwingen.

Große Koalition Das auf begrenzte Zeit abgeschlossene Bündnis zweier großer Parteien, die zusammen die Regierung bilden und sich auf eine meist überwältigende Mehrheit im Parlament stützen können.

Grundrechte Die Menschen- und Bürgerrechte, die jedem Bürger der Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz (Verfassung) zugesichert sind (Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit u. a.).

Intellektuelle Allgemein geistig Schaffende, aber auch einseitig verstandesbetonte Menschen.

Interministerielle Gesetzesinitiative Ein Gesetzentwurf, der nur in einem Ministerium erarbeitet wird, ohne Mitwirkung des Parlaments.

Joker Die Austauschkarte in manchen Kartenspielen mit der Abbildung eines Narren; von umgangssprachlich Jokus (Scherz, Spaß).

Kontingente Anteile oder Beiträge, aber auch begrenzte Mengen, die der Einschränkung dienen.

Manipulateure Von Lat. Manipulation = Handhabung, Kunstgriff und Machenschaft; Personen, die andere Menschen einseitig beeinflussen, um ein gewünschtes Verhalten oder Ergebnis herbeizuführen.

Mobilmachung Bezeichnet im engeren Sinn die Überführung der Streitkräfte in den Kriegszustand, im weiteren Sinn auch die Umstellung der Wirtschaft auf den Krieg; in der ursprünglichen Bedeutung kommt der Begriff "mobil machen" von Truppen in Bewegung setzen.

Notverordnungsrecht Verordnung mit Gesetzeskraft, die in Notfällen erlassen wird; nach der Weimarer Reichsverfassung konnte dies der Reichspräsident; das Grundgesetz kennt kein Notverordnungsrecht.

Parlamentarischer Rat Das Grundgesetz, also die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, wurde von dem 1948 gebildeten Parlamentarischen Rat ausgearbeitet. Er tagte in Bonn und setzte sich aus 65 Abgeordneten zusammen, die in den Landtagen der westdeutschen Länder gewählt worden waren. Nachdem die Vorbereitungen für die ersten Wahlen zum Deutschen Bundestag abgeschlossen waren, löste sich der Parlamentarische Rat auf.

Pfründe Althochdeutsch, aus lateinisch praebenda: Unterhalt; nach dem katholischen Kirchenrecht das mit einem Kirchenamt dauernd verbundene Einkommen; im übertragenen Sinn ein "einträgliches Amt".

Pour le Merite Der Orden "Pour le Merite" wurde als höchste Auszeichnung für wissenschaftliche und künstlerische Verdienste 1842 von König Friedrich Wilhelm IV. gestiftet und 1952 in der Bundesrepublik Deutschland wieder belebt.

Priorität Vorzug, Vorrang.

Proporzdemokratie Besetzung von Ämtern nach dem zahlenmäßigen Stärkeverhältnis von Parteien und Interessengruppen.

Provokativ Herausfordernd, aufreizend.

Regularien Bei Versammlungen auf der Tagesordnung stehende, regelmäßig abzuwickelnde Geschäftsangelegenheiten.

Reichsverfassung der Weimarer Republik Die Verfassung vom 11.8.1919 bestimmt die Staats- und Regierungsform der Weimarer Republik zu einem demokratisch-parlamentarischen Staat mit einer herausgehobenen Stellung des Reichspräsidenten. Die Struktur der Verfassung gilt als eine Ursache des Untergangs der Republik.

Sit-in Aus dem engl. to sit = sitzen. Sitzstreik, der als Protestform in den 60er- und 70er-Jahren an den Hochschulen entwickelt worden war.

Slogan Wahlspruch, Parole, Schlagwort.

Souveränität Höchste, unabhängige Gewalt, Oberherrschaft, Staatshoheit nach innen und außen. Der Begriff entsteht in der Neuzeit, bezieht sich zuerst auf den absolut herrschenden Fürsten; seit der Aufklärung wird er auf den Staat und das Volk übertragen: die unabhängige Nation nach außen und die Staatsgewalt, deren Träger das Volk ist.

Sperrminorität Die einfache oder absolute Mehrheit im Parlament reicht nicht aus für Verfassungsänderungen. Deshalb kann die Minderheit, die so genannte Sperrminorität, jede Entscheidung blockieren, bei der eine Zweidrittelmehrheit gefordert ist.

Teach-in Aus dem engl. to teach = lehren. Bezeichnung für eine Informationsveranstaltung mit demonstrativem Charakter.

Tresor Diebstahlsicherer, feuerfester Stahlschrank.

Verfassungskonvent von Herrenchiemsee Auf Einladung des bayerischen Ministerpräsidenten Ehard bereitete ein Sachverständigenausschuss für Verfassungsfragen vom 10. bis zum 23. August 1948 die Diskussionsgrundlage für das künftige Grundgesetz vor. Er sollte für den Parlamentarischen Rat alle wichtigen verfassungs-rechtlichen Fragen klären.

Vietnam Staat in Südostasien, an der Ostküste Hinterindiens mit der Hauptstadt Hanoi. 1964 griffen die USA in einen Bürgerkrieg zwischen den von Nordvietnam unterstützten Vietkong und Südvietnam ein, der sich zu einem internationalen Konflikt entwickelte und die USA zur Zielscheibe des Jugendprotestes im Westen machte.

Weimarer Republik Nach den Januarwahlen 1919 versammelte sich das gewählte Parlament am 6. Februar zur ersten Sitzung nicht in Berlin, in dem bürgerkriegsähnliche Unruhen herrschten, sondern in Weimar, dem geistigen Zentrum Deutschlands, und gab somit der ersten deutschen Republik den Namen.