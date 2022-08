Der Unruhestifter Glossar

Mandela, Winnie (* 1934)

eigentl. Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela. Südafrikanische Politikerin und zweite Ehefrau von Nelson Mandela von 1958 bis zur Trennung 1992 (Scheidung 1996). Zunächst galten Winnie und Nelson Mandela gemeinsam als Heroen des Widerstands, Winnie erhielt während der langen Haftzeit ihres Mannes den Ehrentitel “Mother of the nation” (Mutter der Nation). Sie veröffentlichte ihre Erinnerungen 1984 unter dem Titel "Part of my soul went with him" ("Ein Teil meiner Seele ging mit ihm"). 1988 kam der Verdacht auf, dass sie an Entführungen, Vergewaltigungen und Folterungen beteiligt war. Sie wurde 1991 für schuldig befunden, vier Jugendliche entführt zu haben; die Gefängnisstrafe von sechs Jahren wurde später in eine Geldstrafe umgewandelt. In der ersten Regierung unter Nelson Mandela wurde sie stellvertretende Ministerin für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technologie, wurde aber elf Monate später nach Korruptionsvorwürfen entlassen.