Download-Service Einsatz im Unterricht

Präsentation der Ergebnisse und Diskussion

Die Arbeitsgruppen präsentieren ihre Ergebnisse. Mit Bezug auf ihre zu Beginn geäußerten Assoziationen zum Land Südafrika wird diskutiert, inwieweit sich das Bild verändert hat.



Vertiefung durch Referate

Die Republik Südafrika, ihre Gesellschaft und deren Lebensbedingungen heute



Die Geschichte der Apartheid: Entwicklung der Rassengesetze, Beispiele ihrer Anwendung und ihre Abschaffung.



Der Freiheitskampf der schwarzen Bevölkerung

Die Geschichte der Menschenrechte, zum Beispiel als Projekt "Menschenrechts-Charta":

Die Schülerinnen und Schüler sammeln Material zum Thema "Menschenrechte" Fragestellung: Gibt es aktuelle Beispiele für die Verletzung von Menschenrechten aus ihrem unmittelbaren Umfeld? In welchen anderen Ländern werden Menschenrechte immer noch systematisch missachtet?



Daraus kann eine Negativ- und Positivliste erstellt werden: Welche Rechte zählen zu den elementaren Menschenrechten? Was sollten Menschen auf keinen Fall anderen Menschen antun oder zufügen? Die Listen können auch in Form von Collagen umgesetzt werden.



Zum Abschluss könnten die Listen mit anderen elementaren "Chartas", die die Grundprinzipien menschlichen Zusammenlebens beachten und es zu regeln versuchen, verglichen werden (zum Beispiel Magna Charta, UN-Charta, Grundgesetz, Zehn Gebote).



Fächerübergreifendes Prinzip

Die Themen Kolonialismus und Menschenrechte am Beispiel des südlichen Afrika, bzw. der Person Nelson Mandelas eignen sich auch gut für eine ergänzende bzw. weiterführende Diskussion und Vernetzung in den Fächern Geschichte, Religion/Ethik, Englisch und/oder Politik/Sozialkunde.