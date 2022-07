Französische Revolution Die Hochphase (1792 - 1794)

Nach seinem Fluchtversuch gilt Ludwig XVI. als unzuverlässiger Regent. Er kooperiert, doch angesichts gegenrevolutionärer Bestrebungen im In- und Ausland wird die Gefahr eines Rückschritts hin zur alten Ordnung als zu hoch angesehen. Im Zuge des Tuileriensturms der einfachen Bevölkerung beschließt die Nationalversammlung nun doch die Absetzung des Königs. Am 22. September 1792 wird die Republik ausgerufen. Die Nationalversammlung tritt die Staatsgewalt an den Nationalkonvent ab.