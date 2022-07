Französische Revolution Glossar

Girondisten

Mitglieder der Gironde, einer Gruppe von Abgeordneten, die zum großen Teil aus dem gleichnamigen Departement stammen und das gemäßigte Bürgertum vertreten. 1791 treten sie erstmals auf der Gesetzgebenden Nationalversammlung in Erscheinung. Zwei Jahre später haben sie erheblich an politischem Einfluss verloren, was in der Hinrichtung führender Girondisten gipfelt.