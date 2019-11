Wenn Philosophie praktisch wird Glossar

Capra, Fritjof (*1939)

Der Physiker und Philosoph beschäftigt sich mit den philosophischen Auswirkungen der Naturwissenschaften auf die Menschheit, z. B. in seinem Bestseller "Das Tao der Physik" von 1975. Ausgehend von einem ganzheitlichen Ansatz sucht Capra, das analytische Denken mit spirituellen Aspekten fernöstlicher Philosophie in Einklang zu bringen. Er setzt auf einen respektvollen, ressourcenschonenden Umgang mit der Natur und lehrt in dem von ihm gegründeten Center of Ecoliteracy in Berkeley einen nachhaltigen Lebensstil.