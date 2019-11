Download-Service Einsatz im Unterricht

Die Schwierigkeit bei der Beschäftigung mit der Tiefenökologie liegt einerseits in der unscharfen Grenzziehung zu anderen Wissenschaften und Disziplinen und andererseits in der Gefahr, in moralische Kategorien zu verfallen. Durch ihren weiten Geltungsanspruch liefert sie viel Angriffsfläche und ihre Botschaften erscheinen auf den ersten Blick rückwärtsgewandt und entsagungsvoll. Zugleich bietet die Tiefenökologie auch dem philosophischen Laien Möglichkeiten der Beteiligung. Einfaches Umdenken oder das Aufbrechen fester Gewohnheiten können schnell persönliche Veränderungen bewirken und ein Erfolgsgefühl vermitteln.