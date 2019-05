Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Realschule

Im Lehrplan ist für die Jahrgangsstufe 10 die Analyse von journalistischen Schreibformen vorgesehen. Da Tucholsky zeitlich zu der Literatur der beginnenden Moderne gehört, lässt er sich im Vergleich mit anderen Autoren und ästhetischen Ansätzen dieser Zeit, die der Lehrplan ausdrücklich vorgibt - Kafka, Expressionismus, Brüder Mann etc. - durchaus hinzuziehen.



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Die Sendung eignet sich thematisch am ehesten für den Deutschunterricht in der gymnasialen Oberstufe, die in der Jahrgangsstufe 12 die Literatur der Jahrhundertwende und der Weimarer Republik thematisiert. Dabei steht Tucholsky wohl nicht im Zentrum der meisten Unterrichtswerke, eignet sich aber über die verschiedenen Textsorten in seinem Werk - Gedicht, Liedtexte, Glosse, Zeitungsartikel - sowie die Affinität zur Neuen Sachlichkeit für die ergänzende Analyse. Denkbar wären hier durchaus auch kreative Schreibaufträge, wie das Verfassen einer eigenen Glosse durch die SchülerInnen. Eine weitere unterrichtliche Anbindung wäre im Ethikunterricht der Jahrgangsstufe 12 möglich und dabei besonders im Kontext des Themas "Recht und Gerechtigkeit", wo sich die Aufregung um Tucholskys Ausspruch "Soldaten sind Mörder" im Zusammenhang mit Gehorsamsverweigerung und Zivilcourage, Pazifismus und militärisches Engagement zumindest in Referatform einbringen ließe. Tucholskys Gedichte könnten sicher schon in der Jahrgangsstufe 9 und 10 im Rahmen der Auseinandersetzung mit Lyrik behandelt werden. Die Hörsendung hebt aber für diese Altersgruppe zu sehr auf die Biografie und Tucholskys politisches Interesse ab, was eine vertiefte Kenntnis der Epoche erfordern würde.