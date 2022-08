Molière Glossar

Komödie

Stück mit der Intention einer Erheiterung des Publikums, in aller Regel mit glücklichem Ausgang. Komödien wurden lange Zeit in Wandertheatern gespielt. Ab dem 16. Jahrhundert begann in Europa die Einrichtung fester Häuser, in denen aber zu Anfang meist die reisenden Theatergruppen auftraten. In Italien entwickelte sich die Commedia dell’Arte als volksnahe Form. Die Komödie kam im 16., 17., und 18. Jahrhundert durch Autoren wie Shakespeare, Molière, Goldoni oder Lessing zur Blüte.