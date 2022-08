Molière: Jean-Baptiste Poquelin Das Thema

Es stand von Beginn an im Zeichen harter Arbeit. Als er am 13. Januar 1622 noch unter Ludwig XIII. in Paris das Licht der Welt erblickt, haben seine Eltern, Jean-Baptiste und Marie Poquelin, geborene Cressé mit ihrem erstgeborenen Sohn große Pläne. Wie sein Vater soll er in die königlichen Dienste treten - als "Tapissier du Roi". Aber Tapeten und Teppiche, Farbe und Wolle interessieren Jean-Baptiste junior ebenso wenig wie das teure vom Vater finanzierte Jurastudium. Er kehrt der bürgerlichen Welt den Rücken und wendet sich ihr erst wieder in seinen Komödien zu - um sich über sie lustig zu machen.