Ernst Toller Glossar

Revolution von 1919

Nachdem am Ende des Ersten Weltkriegs, am 29. Oktober 1918, Matrosen der deutschen Hochseeflotte in Kiel und Wilhelmshaven den Gehorsam verweigerten, um nicht in letzten Gefechten ihr Leben aufs Spiel zu setzen, weitete sich dieser Aufstand in kürzester Zeit über ganz Deutschland aus. In allen größeren deutschen Städten bildeten sich revolutionäre Arbeiter- und Soldatenräte, die die Verwaltung übernahmen. Dies führte zur Abdankung des Kaisers. Weiterführende sozialistische Bestrebungen scheiterten aber am Widerstand der Führung der SPD. Im Januar 1919 kam es zur blutigen Niederschlagung der sozialistischen Revolution. Am 11. August 1919 wurde dann die Weimarer Verfassung verabschiedet.