Musik für Bayern Die besten musikalischen Neuentdeckungen 2021

In diesem Jahr war es eine ganz kanppe Kiste. Mit nur 64 Stimmen Vorsprung gewinnt Sophie Felllner aus Langenbach bei Freising den Titel 'Steckbrief des Jahres 2021' und somit eine Musikproduktion in den Studios des Bayerischen Rundfunks. Platz zwei und drei gehen an Goodbye Loona aus Nürnberg und Knights of Ceasar aus den Würzburg und Nürnberg. Auf Platz vier landen Johnny & the Yooahoos aus Mühldorf am Inn.

Das gemeinsame Livekonzert muss in diesem Jahr coronabedingt erneut entfallen. Dafür sind Sophie Fellner, Knights of Ceasar und die Viertplatzierten Johnny & the Yooahoos aus Mühldorf am 29. und 30. Januar in den Studios des Münchner Funkhauses zu Gast.