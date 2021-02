Musik für Bayern Die besten musikalischen Neuentdeckungen 2020

Am Ende war es eine relativ deutliche Angelegenheit: Mit knapp 300 Stimmen Vorsprung sicherte sich die Band InSwingtief aus Würzburg den Titel Steckbrief des Jahres 2020 und gewinnt somit eine Musikproduktion in den Studios des Bayerischen Rundfunks. Platz zwei und drei gehen an Luke Mountain aus Eichstätt und More Than Neighbours aus Passau. Auch diese Ensembles gehen nicht leer aus und werden ebenfalls für eine Audio- und Videoproduktion in die Studios des BR eingeladen.