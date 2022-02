"Musik für Bayern" präsentiert die Gewinner Der Steckbrief des Jahres 2021

Die Sendereihe "Musik für Bayern" auf Bayern 2 stellt im "Steckbrief des Monats" Entdeckungen aus der bayerischen Musikszene vor. Die besten drei Bands des Jahres 2021 wurden von Hörerinnen und Hörern in einem Online-Voting gekürt. Das gemeinsame Livekonzert musste in diesem Jahr pandemiebedingt erneut entfallen, aber die Musikerinnen und Musiker konnten mit dem Bayerischen Rundfunk Musikaufnahmen in Bild und Ton produzieren. Im BR-Studio waren Johnny & the Yooahoos aus Mühldorf am Inn, Knights of Caesar aus Würzburg/Nürnberg und die Siegerin Sophie Fellner aus Langenbach bei Freising.