20. Januar 1687 William Phips findet ein Schatzschiff

Der Hurrikan erwischte die Flotte nördlich der Bahamas. Sie war im Herbst 1641 auf dem Weg von Kuba nach Spanien: mit Indigo, Tabak, Zucker und Kakao beladene Frachtschiffe und kanonenstarrende Galeonen, die Bäuche gefüllt mit Silber. Als der Sturm sich legte, waren etliche Schiffe gesunken. Die Galeone "Nuestra Señora de la Concepción" hatte ihren Hauptmast verloren und leckte gefährlich. Der Kapitän wollte in Puerto Rico Zuflucht suchen, doch auf dem Weg dorthin geriet er in einen Irrgarten aus Riffen. Dazwischen brodelte die See und zerschlug das Schiff an den Felsen. Die Überlebenden strandeten an der Nordküste von Hispaniola. Jahrzehntelang suchten die Spanier nach dem Wrack, um das Silber zu bergen - sie fanden es nicht.