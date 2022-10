25. Oktober 1995 Erster Weltnudeltag

Den Weltnudeltag braucht kein Mensch. Den Weltnudeltag hat eine Versammlung großer Pastaproduzenten zum 25. Oktober 1995 als PR-Gag eingeführt, seitdem ist die Gesellschaft einmal pro Jahr aufgefordert mehr Nudeln zu essen. Konkret also: heute. Welttage sollten sich eigentlich um Probleme kümmern: Hunger, Aids, Klima, oder wenigstens an bedrohte Tierarten erinnern, zum Beispiel die Mopsfledermaus.

Der Nudel Kern

Kopf in den Nacken, Mund auf, gut zielen

Wahr ist: Einmal gekocht ließen sich die Italiener die Nudel nicht wieder nehmen, zumal Hartweizen auf süditalienischen Böden ausgesprochen gut wächst und der dünne Teig in der heißen Sonne ausgesprochen gut trocknet. Rezepte für Maccheroni, Tortelli oder Lasagne stehen schon in Kochbüchern aus dem 14. Jahrhundert.

Eine frühe deutsche Annäherung an Pasta - und es geht nicht um Spätzle, Eier- oder Dampfnudeln - schildert natürlich der große Universalgelehrte und Geheimrat von Goethe: "Die Makkaroni … werden meist nur in Wasser abgekocht, und der geriebene Käse schmälzt und würzt zugleich die Schüssel", schreibt Goethe 1787 bei seinem Besuch in Neapel. Historische Schlussfolgerung: Geschmolzener Käse war offenbar das Pesto des 18. Jahrhunderts. Am Weltnudeltag wesentlich interessanter aber die historische Esstechnik: Mit den Fingern beherzt in den Teller greifen, Kopf in den Nacken, Mund auf und dann mit den Spaghetti gut zielen. Unbedingt nachmachen, gleich heute. Dann wäre der Weltnudeltag zwar immer noch sinnlos, aber wenigstens dionysisch.