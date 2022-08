2. August 1870 Tower Subway in London eröffnet

Unter der Themse durch

Man nennt diese lange Zeit gerne nach der Königin: die viktorianische Epoche. Und assoziiert sie hierzulande eher nicht mit technischem Fortschritt, sondern mit moralischem Stillstand, vielleicht den vielen Filmen geschuldet, in denen eine übellaunige, übergewichtige und in pompöse schwarze Kleider gewandete Viktoria ihre Dienstboten schikaniert. In England hingegen gilt diese Epoche als vorwärtsblickend und dynamisch. Man traute sich alles zu, und man probierte vieles, und einiges funktionierte auch tatsächlich. Naja, mehr oder weniger. Zum Beispiel, der bereits erwähnte U-Bahn-Bau. In den späten 1860er Jahren wollte man einen Tunnel unter der Themse bauen, um die überfüllte London Bridge zu entlasten. Der 24jährige Ingenieur James Greathead war der einzige, der sich den Job zutraute. Er hatte eine Methode erfunden, mit der man einen Schild unter der Erde vorwärtstreiben konnte, zwei Meter an einem Tag. Innerhalb eines Jahres war der Tunnel fertig, und der Tower Subway wurde am 2. August 1870 eröffnet. Tower Subway, weil sein nördlicher Ausgang neben dem Tower of London lag.