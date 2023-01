10. Januar 1776 Thomas Paine veröffentlicht Pamphlet "Common Sense"

Ein neues Leben!

Fürs Gehen entscheidet sich auch er. In den neuen Kolonien will Paine durchstarten. Er wird Mitherausgeber zweier Zeitschriften. Allerdings merkt er bald: Das Durchstarten gestaltet sich zäh. Er ist mitten in die amerikanische Revolution geraten. Also verfasst er erneut Streitschriften. Am 10. Januar 1776 erscheint sein Text "Common Sense". Übersetzt: "Gesunder Menschenverstand". In einfachen, verständlichen Worten erklärt er darin, dass es Aufgabe Amerikas sei, sich von Großbritannien zu lösen und ein neues, demokratisches Regierungssystem einzuführen, das sich auf die Prinzipien der Menschenrechte gründe. Den britischen König George III. nennt er "Pharao" und "königliches Untier".