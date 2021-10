12. Oktober 1810 Therese von Sachsen-Hildburghausen und der bayerische Kronprinz Ludwig heiraten

Dienstag, 12. Oktober 2021 Autor(in): Birigt Magiera Sprecher(in): Hans-Jürgen Stockerl Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Es hätte das weltberühmte Münchner August-Fest werden können, auf der bekannten Katharinen-Wiese. Schließlich war Kronprinz Ludwig seit Kindertagen mit der russischen Großherzogin Katharina verlobt. Warum also der Sinneswandel im bayerischen Herrscherhaus? Nun - man war mittlerweile sehr eng mit Frankreich liiert, hatte Seite an Seite gekämpft und erst vor Kurzem von Napoleons Gnaden die Königskrone erhalten. Da stand man in der Pflicht, die Heiratspolitik zum Vorteil des mächtigen Bündnispartners zu gestalten. Eine Verbindung nach Russland, mit dem Feind Frankreichs, kam also für das bayerische Königshaus nicht mehr infrage. Das Herzogtum Sachsen-Hildburghausen, nördlich von Coburg, war Mitglied im napoleonischen Rheinbund, die Braut also eine politisch umsichtige, zumindest unbedenkliche Wahl.

Entflammt in Fieberglut

Kronprinz Ludwig folgt dem Vorschlag seines Vaters, reist im Dezember 1809 nach Hildburghausen zur Brautschau. Er hat die Wahl zwischen den beiden Töchtern des Herzogs und entscheidet sich für die ruhigere von beiden - die 18jährige Therese. Fast kommt es doch noch zum Eklat: denn Ludwigs Auserwählte steht auch auf der Brautliste des französischen Kaisers selbst. Napoleon Bonaparte, selbst aus unbedeutendem korsischen Kleinadel stammend, möchte mit der Heirat in eine uralte europäische Hochadels-Familie die eigene Herkunft aufwerten. Als aber klar ist, dass Therese nicht in Napoleons engere Auswahl kommt, kann Ludwig schließlich offiziell und erfolgreich um die Braut werben. Minister Maximilian Graf von Montgelas arbeitet den Heiratsvertrag aus, Ludwig fühlt sich doch völlig entflammt in "Fieberglut", wie er schreibt.

Die Geburtsstunde des Oktoberfestes