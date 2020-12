28. Dezember 2000 Tanya Chalkins "Kiss" erscheint

Keine Frauenküsse für Margareth Thatcher

10.000 Pfund für ein Coming-Out

Am 28. Dezember 2000 wurde das schwarz-weiß Plakat in der Londoner Innenstadt aufgehängt – und brachte das Blut der Briten in ungewohnte Wallung. Die einen waren ergötzt, die anderen entsetzt - und wieder andere motzten rum, dass es sich mal wieder nur um dünne Modelmädchen statt um "echte" Frauen handle. Besonders Großbritanniens Eltern jedoch sahen durch das Plakat ihren Nachwuchs in Gefahr. Vorneweg Mr. und Mrs. Denholm, die Eltern von Tabitha, dem küssenden Model rechts im Bild. Das Plakat hatte im Königreich für derartigen Wirbel gesorgt, dass die Boulevardpresse die Models ausfindig machte, um sie zu interviewen.

Für Tabithas puritanische Eltern ein Albtraum. Nicht nur dass ihre 25 jährige Tochter halbnackt in Überlebensgröße mitten in London eine andere Frau abknutschte – nun war sie auch noch mit einem Oben-ohne-Foto in der Zeitung zu sehen und plauderte über ihre angebliche Bisexualität. Jahre später erzählte Tabitha grinsend, dass es ihr nur ums Geld gegangen war. 10.000 Pfund hatte ihr die Zeitung geboten - aber nur, wenn sie blank zog und sich als bi outete. Heute wäre Tabithas Fake-Outing keinen Penny wert. Frauen im Vereinigten Königreich dürfen inzwischen nicht nur andere Frauen küssen, sie dürfen sie auch heiraten und mit ihnen Kinder großziehen. Dasselbe gilt natürlich für Männer. Der Section 28 ist genauso im Papierkorb der Geschichte gelandet, wie Tabithas teuer erkauftes Oben-ohne-Foto. Was übrig blieb ist: "The Kiss", das einstige Werbeplakat. Zwei Frauen, die sich zärtlich umschlungen halten. Es hängt heute als Poster in vielen Bars und Studentenwohnungen und ist längst kein Skandal mehr, sondern Kult.