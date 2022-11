29. November 1596 Student David Lipsius schließt Pakt mit dem Teufel

Schuster, Schneider, Wirte - alle wollen Geld. Doch David Leipziger hat keins. Der Tübinger Theologiestudent ist dauerklamm, die Vormünder in Erfurt halten ihn knapp. Etwas hermachen, oben auf sein, stolzieren, saufen und schlemmen will er trotzdem. Dumm nur, dass ein fesches Wams, gepuffte Hosen, spanische Stiefel, Wein, Bier und Braten gratis nicht hergehen. Bleibt nur Prassen auf Pump: Kauf heute, zahl morgen!

Viele junge Herren halten es so, und bald hat auch David, der sich nun lateinisch vornehm Lipsius nennt, den Bogen raus. Er lässt anschreiben, borgt und leiht, schickt den Krug zum Brunnen, bis er bricht. Am Ende steht er bei Kaufleuten, Handwerkern, Zech- und Würfelbrüdern mit 200 Gulden in der Kreide. Die Summe ist ungeheuer, die Gläubiger heizen ihm ein, er weiß nicht mehr ein noch aus.

Und so setzt der Studiosus Theologiae am 29. November 1596, zitternd aber entschlossen, einen Kreditantrag auf, der den Leibhaftigen spendabel stimmen soll: "Ich, David Leipzig von Erfurt aus Thuringen, tu dir kunt, Herrscher der Hellen, dass ich mit dir einen Pact machen und dein sein will, so du mir, wenn ich wieder heimkomm, 3 goltgulden zu dem Brief legen wirst".