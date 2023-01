30.1.9 v. Chr. Solarium Augusti auf dem Campus Martius eingeweiht

Und es begab sich zur Zeit des Kaisers Augustus, dass endlich Frieden einkehrte in Rom. Ägypten schloss sich seinem Reich an, die aufmüpfigen Parther kuschten freiwillig, und im Norden konnte der Kaiser die römische Kultur bis zur Donau bringen und das neue Zentrum Augusta Vindelicorum gründen, das heute Augsburg heißt. Auch die innenpolitischen Querelen beruhigte er: Von allen dankbar wohlgelitten, konnte er es sich leisten, einen Teil seiner Macht abzugeben und die Republik wieder ins Leben zu rufen, in der nicht nur die Großkopferten etwas zu sagen hatten.

Dem Kaiser zu Ehren

Soweit Augustus' Verdienste, auf 30 Sekunden eingedampft. Die Kürze hat mit unserer knappen Sendezeit zu tun und schrammt teilweise hart an alternativer Wahrheit entlang. Worauf es hier ankommt: Augustus hätte das alles genauso gesehen. Gerne ließ er den Senat auf dem Marsfeld, einer sumpfigen Ebene vor den Toren der Stadt, ihm zu Ehren einen Friedensaltar errichten. Am 30. Januar des Jahres 9 vor Christus weihte ihn der Kaiser höchstselbst. Später überschwemmte der Tiber das Monument mehrfach, und die Teile waren schließlich in alle Himmelsrichtungen verstreut. Erst zum 2000. Geburtstag von Augustus wurden sie in Rom wieder zusammengesetzt - veranlasst durch den ... ebenso friedliebenden ... Benito Mussolini.