22. November 1959 Das Sandmännchen wird zum ersten Mal gesendet

Anfang November 1959, Krisenstimmung beim Deutschen Fernsehfunk in Berlin-Adlershof. Intendant Heinz Adameck ist empört: "Die gegnerische Absicht ist völlig klar, die wollen uns Zuschauer wegnehmen!" Mit Gegner meint er das Fernsehen im Westteil der Stadt. Er reicht Programmchef Heynowski einen Zettel, die kurze Pressemeldung ist der Grund für seine schlechte Laune:

Import aus Dänemark: Ole Luköle, der alte Augenschließer

Die Figur des Sandmanns stammt aus Skandinavien, Hans Christian Andersen hat sie erfunden. Das zwergenhafte Männlein hat einen Spitzbart, trägt eine Zipfelmütze und kennt jede Menge Geschichten, die es abends den Kindern erzählt. Danach greift es in ein Säckchen mit Schlafsand, verstreut eine Prise im Raum, und schon können die kleinen Zuhörer gut einschlafen. Jedes Kind in Dänemark kennt diesen Ole Luköje, den alten Augenschließer.

Einen täglichen Abendgruß senden die Adlershofer schon seit einem Jahr, aber eine Rahmenhandlung mit Sandmann gibt es noch nicht. Der Programmchef reicht den Auftrag an Gerhard Behrendt weiter. Der begabte Puppengestalter und Regisseur hat sein Handwerk im DEFA-Trickfilm-Studio Dresden gelernt. Nun schlägt seine große Stunde, besser gesagt: Stunden. Denn Behrendt arbeitet Tag und Nacht, im Wettlauf gegen die Zeit, und den SFB.

Bereits zwei Wochen später, am 22. November 1959, wird zum ersten Mal das Sandmännchen im DDR-Fernsehen gesendet, 8 Tage vor dem Start des West-Sandmanns! Der Film ist ein Riesenerfolg, aber auch ein Aufreger:

Nach getaner Arbeit - Einschlafgeschichte erzählen, Schlafsand verstreuen - verabschiedet sich der freundliche Gast winkend von den Kindern, geht ein paar Schritte um die Ecke, und schläft - im Schnee sitzend! - an eine Hauswand gelehnt ein. Empörte Eltern schreiben dem Sender, Kinder bieten dem Sandmann ihr Bett an.