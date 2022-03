4. März 1975 Queen Elizabeth II. schlägt Charlie Chaplin zum Ritter

Freitag, 04. März 2022 Autor(in): Justina Schreiber Sprecher(in): Caroline Ebner Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Was hätte ein Komiker wie Charlie Chaplin aus dem royalen Tamtam für eine tolle Slapstick-Nummer machen können! Nur mal so fantasiert: Über jede Stufe und Treppenfranse stolpernd wäre er an der aufgepflanzten Garde vorbeigewatschelt. Ein kleiner Landstreicher, der sich in die Welt des großen Pomps verirrt hat. Sein Spazierstock hätte sich wie von selbst hier in einer goldenen Achselschnur, dort in einer Schulterklappe verhakt. Er hätte steinernen Uniformträgern unpassender Weise, aber dafür umso herzlicher die Hand geschüttelt und vornehmen Damen ziemlich unziemliche Kusshändchen zugeworfen, um das anachronistische Ritual dann vollends ad absurdum zu führen. Auf dem Höhepunkt der Nummer, also face to face mit der Queen, hätte er ihrem Schwert solange nach links und rechts und hin und her ausweichen können, bis Ihre Majestät den Versuch vielleicht aufgegeben hätte, ihn, Charlie Chaplin, zum Sir zu ernennen. Doch Komiker sind eben auch nur Menschen.

Jetzt mal im Ernst

Nichts lag Charlie Chaplin an diesem Tag wohl ferner, als das Zeremoniell zu behindern oder gar der britischen Monarchie einen Spiegel vor die Nase zu halten. Für den gebürtigen Engländer war es die Krönung seines Lebens, als ihn Elizabeth II. am 4. März 1975 zum Ritter schlug. Endlich!! auf den letzten Drücker gewissermaßen, wurde der 85-jährige Komiker zum Knight Commander des Order of the British Empire geadelt. Ohne jeglichen Zwischenfall, soweit bekannt.

Allerdings muss man dazu sagen: es war bereits der zweite Anlauf. Ein erster, 19 Jahre früher, scheiterte auf Grund eines Einspruchs. Peinlich, peinlich. Die Briten nahmen 1956 nämlich glatt wieder Abstand von dem Plan – aus Rücksichtnahme auf die US-Regierung, die Chaplin wegen "unamerikanischer Umtriebe" verfolgte, wo sie nur konnte.

Obwohl (oder weil?) der Komiker in seinen Filmen dezidiert für Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit eintrat, galt er für die USA in der McCarthy-Ära, in der Anfangsphase des Kalten Krieges, für politisch höchstverdächtig, als Kommunistenfreund oder schlimmer noch: als Kommunist.

Chaplin ein Kommunist?